Equipe de turismo do Maranhão visita Parauapebas para fortalecer rota integrada

Com o objetivo de melhorar os mecanismos de trabalho relacionados ao turismo, o município de Parauapebas recebeu na última quinta e sexta-feira, 12 e 13, uma equipe do estado do Maranhão para troca de experiências. Além de aprender com cases de sucesso, o Departamento de Turismo (Detur) de Parauapebas também apresentou o trabalho que tem desenvolvido e proporcionou aos visitantes uma rica experiência em duas das cinco rotas turísticas que o município dispõe – Rota do Búfalo e Rota Carajás.

O encontro proposto pelo SEBRAE/PA, representado pelo gerente da agencia Carajás II, Raimundo Oliveira, recebeu o diretor estadual de marketing, coordenador estadual de turismo e cultura do Sebrae/MA e coordenador estadual da Rota das Emoções (composta pelos estados do Maranhão, Piauí e Ceará), Luiz Walter, e a presidente e o secretário da Instância de Governança do Polo Turístico Chapada das Mesas, Joilene Assunção e Lucrécio Filho.

O SEBRAE vai auxiliar na implantação do voucher digital no município e na construção do trabalho de turismo integrado entre o Maranhão e Parauapebas. “O turismo de Parauapebas está em processo de expansão. Estamos dando os primeiros passos e um deles foi receber quem já tem expertise no assunto, de modo que a gente possa progredir na questão do voucher digital. Um avanço que vai ser muito importante para o turismo de Parauapebas”, disse o coordenador do Detur, Marcos Alexandre.

“Experiência única, fantástica e inesquecível. Recomendamos”, disseram os representantes da Instância de Governança do Polo Turístico Chapada das Mesas. “Entendo a importância que se deve ter de integrar os roteiros. A proximidade com os estados (Pará e Maranhão) e com o destino Chapadas das Mesas fortalece muito essa interação e só quem tem a ganhar é o turista e o nosso território”, ressaltou Luiz Walter.

Texto: Rayssa Pajeú / Fotos: Arquivo DETUR e Sebrae PA/MA



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP