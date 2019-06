Escola Dorothy Stang atenderá 1.400 alunos do ensino fundamental no Cidade Jardim

Com o objetivo de garantir um ensino de qualidade para os alunos e professores, a Prefeitura de Parauapebas continua investindo em ações positivas voltadas à educação. As recentes inaugurações mostram que os investimentos seguem a passos firmes.

Na manhã de segunda-feira, 17, foi realizada uma visita técnica nas obras da escola Dorothy Stang, que atenderá a comunidade do bairro Cidade Jardim. “Nada melhor do que construir escolas para a população e com isso damos mais um passo para deixar de alugar prédios. A obra é de alto padrão de qualidade para população”, destacou Wanterlor Bandeira, secretário de obras.

A escola terá 4.662,11 m² de área construída com capacidade para 1400 alunos. A estrutura contará com 15 salas de aulas, laboratórios de informática e ciências, quadra esportiva coberta e banheiros acessíveis. “Será uma escola belíssima com todo conforto, tecnologia e qualidade que vai deixar a comunidade muito feliz com mais este investimento. A gestão vem mantendo o comprometimento em oferecer o melhor na educação”, afirmou Luiz Vieira, secretário de educação.

O presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, Luís Castilho, acompanhou as obras da Prefeitura de Parauapebas com um todo e se mostra satisfeito com os investimentos da gestão, em especial, na área da educação. “É mais uma obra de escola grandiosa para o município e que antes de beneficiar crianças e adolescentes, gera emprego para os pais de família”, relata o parlamentar.

Só este ano, o governo municipal inaugurou as escolas de ensino fundamental Nelson Mandela no complexo do Tropical, a escola de educação infantil Aurino Gonçalves no complexo VS10 e ainda a creche Zelita da Silva Ribeiro no Liberdade.

Além da Dorothy Stang, estão em construção atualmente no município duas escolas de educação infantil e cinco creches do programa ProInfância, em parceria com o governo federal. Sem contar com as 43 instituições de ensino que passam por reformas.

“Educação é uma das prioridades da gestão municipal que não está medindo esforços para que os estudantes do município possam estudar em salas de aula com todo conforto e comodidade para terem um aprendizado de excelência”, diz o vice-prefeito, Sérgio Balduíno.

Texto: Anne Costa / Fotos: Lucas Dias / Imprensa ASCOM