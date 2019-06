Escola Maranata premia Pais e Alunos nota Dez

Com o sentimento de reconhecimento aos esforços dos alunos e dos pais, a direção e os professores da Escola Adventista Maranata em Curionópolis a cada semestre escolhe o aluno e o pai nota Dez, que implica em ambos desempenharem o seu papel na formação educacional do cidadão.

Todos os pais e alunos foram convidados a fazerem parte desta premiação que aconteceu na ultima semana do mês de maio, na oportunidade o que não faltou foi alegria por saberem que o esforço de cada um para que a se tenha uma sociedade mais justa, honesta, trabalhadora e responsável, isso que estava nos coração e nos olhos de cada pai e cada folho ali presente.

A premiação ocorreu no salão da igreja Maranata, e os alunos e pais foram premiados com medalhas de Honras ao Mérito, alunos do primeiro ao quinto ano da tarde, onde os melhores deste trimestre foram do 1° ao 5° Ano e Antônio Francisco, 10 anos, e seu padrinho(pai) Edson Luiz, 54 anos, estamparam-se de felicidades ao receberam as medalhas, ” Quero agradecer a todos os professores desta renomada escola, pelo empenho que dão aos nossos filhos e pelo incentivo oferecido a eles, isso é que nos incentiva como pais a auxiliá-los no seu desenvolvimento, estamos felizes). destacou Edson Luiz.

Edson Luiz