Escolas de Canaã são premiadas em mostra científica regional

Alunos das escolas municipais Carlos Henrique, Maria de Lourdes e Ronilton Aridal participaram, nesta quarta (6), da segunda edição da Mostra Científica do Sul e Sudeste do Pará (MOCISSPA), realizada em Marabá.

Inscritas na modalidade ensino fundamental por área de conhecimento, as escolas foram premiadas nas temáticas que concorreram.

EMEF Maria de Lourdes – 1° Lugar na área de Ciência da Saúde com o projeto “Psicomotricidade na educação inclusiva”.

EMEB Ronilton Aridal – 2° lugar na área de Ciências Humanas com o projeto “Jornal Escolar, uma experiência na Escola Integral Ronilton Aridal” e uma menção honrosa com o projeto “Experiências iniciais de um clube de ciências numa escola de tempo integral em Canaã dos Carajás”.

EMEIF Carlos Henrique – recebeu Menção honrosa na área de Ciências Exatas e da Terra com o projeto “Os benefícios do uso dos micro-organismos e da biotecnologia clássica a favor da saúde”, projeto este que foi o campeão durante a Feira de Ciências da Rede Municipal realizada durante a Fenecan 2019.

Segundo a secretária de educação, Roselma Milani, que esteve presente no evento, “o incentivo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e práticas, como as apresentadas pelos alunos na exposição, tem sido crescente na rede e com resultados exitosos, o que enche de orgulho toda a equipe da educação do município.”

ascom.canaã