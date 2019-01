Esporte em Curionópolis ganha apoio em mais uma modalidade

Esquecido pelas administrações anteriores, o setor desportivo de Curionópolis receberá mais incentivo por parte do governo municipal, já que a partir deste ano a Prefeitura Municipal apoiará os atletas praticantes do Karatê no município.

O esporte é tido como ferramenta de transformação social e também promove talentos. Os investimentos realizados na área esportiva revelam os atletas promissores e dão uma oportunidade para que jovens e adultos desenvolvam hábitos saudáveis e promovam a inclusão social. Por sua vez, os esportistas são orientados a se empenharem pela educação e a manterem bons relacionamentos em seu círculo social.

Por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), os alunos e atletas conduzidos pelo professor Evilásio Junior foram contemplados com um tatame para uso durante as aulas.

A Escola de Karatê do professor Evilásio Junior é um projeto social que não busca lucro. As aulas beneficiam cerca de 300 praticantes de todas as idades. De acordo com o professor, o esporte é uma oportunidade que pode livrar os jovens do caminho das drogas e do crime. “Eles aprendem não só as artes marciais, mas também recebem incentivos para progredir nos estudos e a demonstrar respeito pelos demais”, argumentou ele.

Para reconhecer a importância desses atletas, o prefeito Adonei Aguiar realizou uma visita durante uma aula ministrada no Ginásio Poliesportivo de Curionópolis, na última sexta-feira (18). O gestor conheceu mais sobre a modalidade e alguns dos campeões do município. Além disso, reforçou seu compromisso de continuar investindo no esporte e promovendo mais oportunidades para a juventude.

“Reconhecemos a importância do papel da prática esportiva em nosso município. Nosso objetivo é atrair a juventude que deseja se dedicar aos esportes. Este ano melhoraremos o apoio ao esporte através de investimentos. Agora, firmamos a parceria e vamos apoiar o karatê como mais uma modalidade que veio somar com as demais”, disse o prefeito Adonei Aguiar.

Jefferson Meirelles é um dos atletas titulados de Curionópolis. Ele foi Campeão Paraense de Karatê em 2018 e tem um total de 23 títulos conquistados na modalidade.

“Acho muito importante o incentivo que estamos recebendo da prefeitura. Isso vai ajudar outros jovens que assim como eu fui ajudado e mudei. Entrei para o karatê para aprender a brigar, mas o que aprendi foi completamente diferente, os treinos me ensinaram a respeitar o próximo e a pensar mais no meu futuro. Já estou me preparando para participar do próximo campeonato”, disse.

“Nossa intenção é atrair e incentivar os jovens para a prática esportiva, pois se eles se derem bem nos esportes, se darão bem nos estudos. Hoje o município realiza investimentos em mais de 10 modalidades esportivas e este ano vamos investir em mais algumas modalidades, duas delas é o karatê e o atletismo”, explicou Rogério Serelli, Diretor de Esportes.

