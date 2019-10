Estacionamento externo da portaria de acesso a carajás será reestruturado

A Prefeitura de Parauapebas e a Vale assinaram nesta terça-feira, 8, convênio com o objetivo de unir esforços para a reestruturação do estacionamento externo da portaria de acesso à Floresta Nacional de Carajás. O projeto deverá contemplar a melhor organização, conforto e segurança no trânsito para as pessoas e veículos que passam diariamente pelo local.

A partir de agora, será iniciada elaboração do projeto de engenharia para utilização da área. O prazo de vigência para o projeto e execução da obra é de 24 meses a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. A ação atende também à iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão (Semsi) para melhor ordenamento do trânsito municipal.

Para o prefeito Darci Lermen, a assinatura é mais uma importante parceria, que vem beneficiar a população. “A entrada da Floresta Nacional de Carajás merece um tratamento especial, principalmente pelos trabalhadores em geral que atuam no local, e agora com esse projeto deverão ter mais conforto e segurança”, destacou o gestor.

Cerca de 10 mil pessoas passam diariamente pela portaria para visita à Floresta Nacional de Carajás, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação (ICMBio), ao Núcleo Habitacional ou às operações da Mina de Carajás.

“Nosso objetivo é contribuir com a prefeitura para o melhor ordenamento público dessa área, que é muito importante, com um grande fluxo de pessoas e veículos para Carajás, favorecendo um trânsito ainda mais seguro”, destacou o gerente Executivo de Sustentabilidade da Vale, José Carlos Sousa.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Wanterlor Bandeira, a Vale vai entrar com projeto executivo, sinalização horizontal e vertical. “Vamos ter um novo estacionamento para carros e motos, paradas para ônibus e vans, área de vivência e alimentação” explicou o secretário, destacando que o governo municipal já possui outras parcerias com a Vale como a construção do novo viaduto e a Praça do bairro Nova Carajás.