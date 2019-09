Estrada de acesso ao Cedere I recebe novo asfalto

Novas melhorias chegam para os moradores do Cedere I. O local, que antes apresentava muitos buracos, agora recebe revitalização asfáltica. Além dos quase cinco quilômetros de asfalto, a Prefeitura está construindo duas rotatórias – uma localizada na entrada da estrada que dá acesso ao Cedere I, e outra na entrada da vila.

Pessoas como o caseiro Josias de Alencar, 38 anos, que utiliza a via com frequência, comenta que a revitalização da estrada beneficia todos da localidade. “Melhora para todos, para os motoristas do transporte escolar e para quem precisa ir à cidade. Eu costumo usar a estrada e estou satisfeito com esse serviço”, comenta o caseiro.

Morador da vila Cedere I há 15 anos, Wallison Alves conta que é sempre bom ver o governo municipal lembrar da comunidade. “O asfalto valoriza a comunidade, facilita e diminui o tempo de viagem até a cidade. A estrada estava com alguns buracos, então essa manutenção chegou na hora certa”, destaca o morador.

De acordo com o engenheiro da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Tiago Jorge, a previsão é que os serviços sejam concluídos até o final de setembro. “Assim que finalizarmos os serviços do Cedere I, vamos atender as vilas Paulo Fonteles e Vila Sanção também na zona rural”, explicou o engenheiro.

Mais Obras

O Governo Municipal vem trabalhando na infraestrutura e desenvolvimento da região do Cedere I desde ano passado. A estrada que liga as vilas Cedere I e Onalício Barros está de cara nova, e pela primeira vez recebe asfalto. As principais vias da Vila Onalício Barros foram pavimentadas e receberam meio-fio.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Kelson Araújo



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP