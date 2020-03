Estradas da Carimã e Cedere I recebem serviços de drenagem

A Prefeitura de Parauapebas executa agora obras de drenagem na zona rural do município. Os serviços vão melhorar ainda mais a vida dos moradores da Carimã, Cedere I e entornos, garantindo mais segurança e conforto para quem trafega pela estrada. E o que é melhor: irá facilitar o escoamento da produção rural e aquecer o comércio local.

Atento aos riscos do Coronavírus e preocupado com o bem-estar e saúde do trabalhador, o governo cobra dos prestadores de serviço o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para execução da obra e prevenção do Covid-19.

“Todos estão portando os equipamentos necessários de proteção individual e os nossos funcionários acima de 55 anos e que possuem doenças crônicas estão em casa. Mas o trabalho não pode parar. A gente tem que ter consciência que tem que prevenir, mas a cidade não pode parar”, explicou o encarregado da obra do Cedere I, André Ramos.

Moacir Alcantara mora na VS14, Cedere I, há 33 anos. Pioneiro na região, ele fala com propriedade sobre a importância da obra. “A gente sofre muito aqui devido às estradas porque aqui passam vários transportes de leite, ônibus escolar, produção rural. Então essa obra é muito importante pra nós, moradores aqui da região. É uma alegria pra gente, valeu a pena, nós estávamos aguardando por ela”, comemorou.