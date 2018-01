Estudante da UFPA é escolhido para representar o norte do Brasil na universidade de Harvad

Um estudante de direito da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi selecionado para representar a região Norte e a Amazônia na busca por soluções criativas e inovadoras para o futuro do país, no desafio pela “Brazil Conference at Harvad & MIT”. Jeferson Almeida de Oliveira foi um dos cinco embaixadores brasileiros selecionados para participar do evento anual, que ocorre em Boston, nos Estados Unidos, entre os dias 6 e 7 de abril, e reúne líderes e representantes da diversidade e da política.

“Fiquei extremamente feliz quando recebi a notícia de que seria um dos cinco embaixadores do Brasil na conferência. O sentimento de felicidade também se traduz na imensa responsabilidade que tenho pela frente ao representar a Região Norte do Brasil”, conta o estudante.

A seleção realizada buscava jovens preparados para instigar debates e propor soluções para as problemáticas vividas no Brasil, tendo em vista o tema central: as eleições de 2018. Jeferson conta que o desenvolvimento da sustentabilidade na Amazônia é um dos pontos centrais que quer debater na conferência. O aluno ressalta que o evento conta com líderes políticos mundiais e espera que a inserção da Amazônia no debate traga impactos sociais positivos para a região.

“Questiono como, diante de tantos retrocessos socioambientais impetrados pelo governo brasileiro, poderemos pensar e repensar mecanismos que potencializem a sustentabilidade e o equilíbrio socioambiental na Amazônia. Precisamos pensar novos mecanismos que protejam a Amazônia e as populações tradicionais dos retrocessos socioambientais enfrentados atualmente”, destaca ele.

Brazil Conference

Em formato de palestras e fórum de debates, a Brazil Conference surgiu de uma vontade que alunos brasileiros das universidade vizinhas Harvard e MIT tinham de levar para esses grandes centros intelectuais as discussões sobre como solucionar os principais problemas do Brasil. A primeira edição aconteceu em 2015, no aniversário de 30 anos da democracia brasileira. Na edição deste ano o tema central serão as eleições de 2018 no Brasil.