Ex-Paysandu Radamés choca ao subir calção

Radamés se empolgou e divertiu os companheiros ao celebrar a classificação na Copa Verde.

O volante Radamés, ex-Paysandu que hoje joga no Brasiliense, se empolgou com a classificação de sua equipe para as quartas de final da Copa Verde após vitória, nos pênaltis, sobre o Cuiabá na noite de ontem. Após o lateral Goduxo converter a sua cobrança e selar a vitória do time de Brasília por 7 a 6 nas penalidades, os jogadores correram até o atleta para comemorar a vaga.

Em meio aos gritos e pulos de alegria, Radamés apareceu e subiu completamente o calção, deixando apenas parte da cueca à mostra e levando os companheiros de time aos risos. As imagens foram flagradas pela TV Cuiabá.

No Twitter, os torcedores brincaram com a inusitada e bizarra atitude do camisa 5, hoje com 35 anos. “Estilo banho dos campeões”, brincou uma torcedora. “E o Radamés, que pagou promessa no Brasiliense usando uma calcinha fio-dental!”, brincou outro. “Meteu um fio-dental, mané”, se chocou mais um.

Por: Dol