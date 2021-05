Ex-prefeito de Arari faz velório de cadela

Repercutiu bastante o velório da cadela do ex-prefeito de Arari-MA, Djalma Melo, o velório aconteceu no sábado (15) de maio, tomou grande repercussão e foi tema das conversas de WhatsApp, a cadela era como um membro da família e pertencia a sua esposa Graça Melo.

Que o cachorro é o melhor amigo do homem isso todos nós sabemos, porem algumas críticas foram feitas a família, o padre José Raimundo usou uma das rádios da cidade para demostrar indignação pelo fato ocorrido.

Os animais estão ganhando cada vez mais espaço nas famílias brasileiras e estão cada vez mais sendo tratados como seres humanos com direito a festa de aniversário e agora até velório.

Da redação/ Imagens: Redes sociais