Expositores participam de treinamento para a Fenecan

Visando oferecer melhor serviço e atendimento durante a realização da IV Feira de Negócios e Festival da Cultura Gastronômica (FENECAN), os 86 expositores que estarão nos eventos estão participando de treinamentos.

A atividade faz parte do calendário da FENECAN e é uma parceria da prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), com o SEBRAE. Até esta sexta-feira, (13) eles terão oficinas de Ambientação em Feiras e Exposições e Presença Digital. Os treinamentos estão sendo realizados no auditório da Semdec, no segundo piso da Feira do Produtor.

Também está previsto para o dia 01 de Outubro, às 19h, no espaço de Eventos da Feira do Produtor, o Seminário Desafios do Crescimento, com o palestrante Nelson Gonçalves, que esteve palestrando em Canaã dos Carajás em maio deste ano, com, grande sucesso.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir José dos Santos, disse que “é muito importante a parceria feita com o SEBRAE para que os expositores possam estar bem preparados para a participação na FENECAN. Segundo ele “os conhecimentos adquiridos melhoram a qualidade do evento”.

