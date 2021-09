Família reconhece corpo de jovem que foi encontrado com 70 facadas

O corpo do jovem que foi encontrado no domingo (19) de setembro, foi reconhecido por familiares, o jovem de apenas 17 anos, que em vida se chamava José Erick Souza da Silva, era morador do bairro Vila Nova.

A polícia já abriu inquérito, e investiga se esse caso tem alguma ligação com outros casos que aconteceram recentemente no bairro, se a morte está ligada com as brigas entre facções.

Durante a manhã de domingo (19) de setembro, um corpo foi avistado em uma vereda que dá acesso ao rio Parauapebas, nas proximidades do bairro Vale do Sol, um grupo de pessoas que estavam indo para o rio, encontraram o corpo caído ao lado da estrada e assinaram a polícia.

Ao chegar ao local os policias puderam observar que o corpo teria visivelmente 70 golpes de arma branca, junto ao corpo não continha nenhum documento com identificação, dificultando assim o trabalho da polícia.

