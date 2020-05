Fazer denúncia falsa ou divulgar fake news com fins eleitorais agora é crime, alerta MP Eleitoral no Pará

As eleições 2020 vão inaugurar uma nova forma de combate à

desinformação: uma lei publicada em novembro e que já está em

vigor prevê pena de até oito anos de prisão e multa para quem fizer

denúncia falsa com finalidade eleitoral. Quem estiver ciente da

inocência do acusado e mesmo assim divulgar fake news (notícias

falsas) sobre ele, com fins eleitorais, também está sujeito a essas

penas, estabelece a lei nº 13.834/2019.

“O enfrentamento à denunciação caluniosa e às fake news certamente ganha

força com essa inovação legal, e a busca pela aplicação da lei

13.834/2019, com a punição dos criminosos, será uma das prioridades da

Procuradoria Regional Eleitoral no Pará para as eleições deste ano”,

anuncia o procurador regional eleitoral, Felipe de Moura Palha.

O membro do Ministério Público (MP) Eleitoral destacou a importância de

o Congresso ter mantido a punição aos autores de fake news eleitorais. A

lei havia sido sancionada originalmente com veto presidencial que deixou

de fora o dispositivo que tipifica como crime a disseminação de fake

news nas eleições. O veto foi derrubado pelo Congresso, o que determinou

a atualização da norma.

“A disseminação de notícias falsas em escala industrial, como vimos nas

eleições de 2018, é um atentado contra a democracia. Não à toa, a

Organização Mundial da Saúde classificou como ‘infodemia’ o alastramento

da desinformação durante a pandemia da covid-19. As fake news são

virulentas, e tanto podem prejudicar indivíduos quanto uma sociedade

inteira, tanto podem influenciar de um modo nocivo cada eleitor e como o

sistema representativo todo”, observa.

Denunciação caluniosa – O crime de denunciação caluniosa com finalidade

eleitoral, previsto na lei nº 13.834/2019, é tipificado como a conduta

de “dar causa à instauração de investigação policial, de processo

judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de

improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou

ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral”.

Assim como nas eleições passadas as fake news inundaram as redes sociais

com informações manipuladas e enganosas, os órgãos de investigação se

viram em meio a uma enxurrada de casos de denunciação caluniosa, e por

isso foi necessário que a legislação também fosse atualizada para

enfrentar esse problema, explica o procurador regional eleitoral.

“Além de levar órgãos como o Ministério Público Eleitoral, a Polícia

Federal e a Justiça Eleitoral a instaurarem procedimentos e realizarem

diligências desnecessárias e inúteis para apurar ilegalidades

inventadas, a denunciação tende a incutir no eleitorado uma imagem

negativa do candidato falsamente acusado, o que pode interferir no

resultado das eleições”, detalha o representante do MP Eleitoral.

Casos anteriores à lei – Como a lei sobre a denunciação caluniosa com

finalidade eleitoral foi promulgada no final do ano passado,

investigações que identificaram denunciação caluniosa nas eleições

de 2018 são encaminhadas pelo MP Eleitoral para análise do núcleo

criminal do Ministério Público Federal (MPF).

O envio mais recente de uma investigação do MP Eleitoral para análise do

MPF foi feito na segunda-feira (11). O caso trata de denúncia da

coligação “O Pará Daqui Pra Frente”, pela qual o governador Helder

Barbalho e o vice-governador Lúcio Costa foram eleitos, contra a

coligação adversária “Em Defesa do Pará”, do candidato a governador

Márcio Miranda.

Nas vésperas das eleições de 2018, a coligação de Helder Barbalho

entregou ao MP Eleitoral informações para a instauração de procedimento

investigatório do que denominou de “bunker” eleitoral da coligação

adversária, que seria um local clandestino utilizado para a prática de

diversas ilegalidades, como transações de caixa dois de campanha,

corrupção e lavagem de dinheiro.

O MP Eleitoral requisitou à PF a instauração de inquérito policial. A PF

informou que já tinha recebido a denúncia, e que um policial já tinha

entrado no imóvel para investigá-lo, encontrando apenas um comitê de

campanha, sem nenhuma evidência da ocorrência de atos ilícitos no local.

Apesar de já terem acionado o MP Eleitoral e a PF sem sucesso, a

coligação “O Pará Daqui Pra Frente” acionou a Justiça Eleitoral,

ajuizando ação de investigação judicial eleitoral no Tribunal Regional

Eleitoral (TRE). O tribunal considerou improcedente a ação, e condenou a

coligação do atual governador ao pagamento de multa equivalente a dez

salários mínimos, pelo “caráter malicioso da demanda investigatória”.

A decisão do tribunal ressaltou que tratava-se de um caso de fake news

“muito claro”. “Ora, quem requer busca e apreensão, por óbvio, não

divulga o fato na mídia, pois malogra imediatamente a eficácia da

medida. Veja-se que é óbvio que somente a investigante possuía o

material divulgado. Logo, o intento era propagar a narrativa da inicial

a fim de causar dano propagandístico ao adversário”, ressalta trecho do

acórdão.

Segundo o artigo 339 do Código Penal, a denunciação caluniosa simples é

crime contra a administração da justiça, e também pode ser punida com até

oito anos de prisão e multa. Além disso, caso o MPF ofereça a denúncia e

a Justiça condene os denunciados, após o trânsito em julgado Helder

Barbalho e os demais citados terão os direitos políticos suspensos e,

pela lei da Ficha Limpa, caso condenados em segunda instância, ficarão

inelegíveis.

PRPA-ASCOM Assessoria de Comunicacao MPF-PA (Com informações da Agência Senado)