Feijoada cultural te convida para dançar !

A segunda Feijoada Cultural já tem data marcada e a Ághape Stúdio de dança promete um dia recheado de muita diversão, apresentações culturais a ainda a participação especial da DJ Pâmela Duarte.

O evento será realizado no Centro de Desenvolvimento Cultura-CDC no dia 17/02, e o dinheiro arrecadado será usado para custear as despesas do grupo, que irá competir no Festival de Dança de Ourilandia do Norte nos dias 23 e 24 de Março e no Festival de Dança Eva Chaves em Marabá nos dias 27 e 28 de Abril.

A Ághape Stúdio de Dança com apenas dois anos de atuação já tem seu trabalho reconhecido dentro e fora do município, sendo convidada para participar de importantes festivais como Ourilândia do Norte, Marabá, Belém, Fortaleza e Rio de Janeiro, e devido as dificuldades o grupo estará realizando a Feijoada Cultural para cobrir parte dos custos das viagens.

O Stúdio de dança tem como responsáveis os diretores e professores Carlos Henrique Monteiro e Iran Lima, e ainda os coreógrafos Mateus Amaral e Michel Negrito. “É sempre um desafio levar os artistas da nossa cidade para outros municípios, mas essas experiencias só engrandecem, valoriza e evidencia cada vez mais os nossos artistas”. Disseram os diretores Carlos Henrique e Iran Lima.

Adquira já o seu ticket pelos contatos, também será oferecido o serviço de entrega a partir das 11h.

(91)98258-5466- Iran Lima

(91) 9106-7343 Michel Negrito

(91) 98114-4724 Carlos Henrique

(Samara Guimarães)