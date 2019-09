Feira de Agronegócios de Parauapebas inicia nesta quarta-feira (4)

A Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP) já começa hoje (4) e no Parque de exposições, os preparativos estão a todo vapor. Cerca de 100 expositores estarão presentes na Feira e capricham para atrair os visitantes e fazer bons negócios.

A FAP 2019 traz o tema “Feita por todos nós” será realizada no período de 4 a 8 de setembro com uma vasta programação que oferece boas oportunidades de negócios, entretenimento, serviços e cidadania.

“Nós estamos trabalhando para fazer uma grande Feira. Há quinze anos, a FAP contribui com o aquecimento da economia local em vários setores e este ano não está sendo diferente. Mesmo antes de começar é possível perceber que a cidade está movimentada e o comércio aquecido”, afirma João Barreto, presidente do Sindicato do Produtores Rurais de Parauapebas (SIPRODUZ).

A FAP 2019 terá novidades, entre elas, no rodeio. É que o campeão do rodeio aqui da FAP terá vaga garantida para participar do rodeio de Barretos do ano que vem. Pela primeira vez, a Feira de Agronegócios de Parauapebas está fazendo parte do Circuito Nacional promovido pela Liga Nacional de Rodeios.

Confira a programação:

04/09 (QUARTA-FEIRA)

10h – Abertura oficial da FAP 2019

17h – Esgota do torneio leiteiro

20h – Rodeio

23h30 – Início dos shows – Marilia Mendonça e Wanderley Andrade

05/09 (QUINTA-FEIRA)

07h – 1° competição Torneio Leiteiro.

17h – Prova de Macha e 2° competição Torneio Leiteiro.

19h30 – Culto com pregador e cantor – Silvan Santos

22h – Rodeio

23h30 – Show de Anderson Freire.

06/09 (SEXTA-FEIRA)

07h – 3° competição Torneio Leiteiro

17h – 4° competição Torneio Leiteiro

17h – Aulão de Zumba

18h – Premiação Torneio Leiteiro

19h30 – Missa

20h – Show de Colo de Deus

22h – Rodeio

23h30 – Show de Joelma

07/09 (SÁBADO)

8h – Prova dos Tambores (Bolão da independência)

22h – Rodeio

23h30 – Shows do Barão da Pisadinha e Calcinha Preta

08/09 (DOMINGO)

08h – Fap Cidadania.

13h – Leilão.

22h – Rodeio.

23h30 – Show de lançamento da Correio 99,1 com – Nayara Azevedo