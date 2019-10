Fenecan é encerrada com balanço positivo e sucesso de público

Canaã dos Carajás viveu cinco dias mágicos. A quarta edição da Feira de Negócios do município (Fenecan) atraiu uma multidão de pessoas, da última quarta-feira (2) até o domingo (6) ao complexo montado no Bosque Gonzaguinha, e foi um estrondoso sucesso. A estimativa da organização é de que mais de 100 mil pessoas tenham passado pela Fenecan, participando d de palestras, dos eventos relacionados, como o Fórum de Desenvolvimento Econômico e o Seminário do Serviço Mineral, visitando as tendas gastronômicas e assistindo aos shows. Só na sexta-feira (4) mais de 25 acompanharam o show da dupla Israel e Rodolffo.

O montante financeiro movimentado pela Feira superou muito o valor do ano passado, de R$ 1,6 milhão, e será divulgado posteriormente após a o término da tabulação da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec).

Neste domingo, o encerramento da festa foi feito com uma missa campal e ao som de música gospel e sertaneja, com o show do padre Alessandro Campos. Nem a chuva, que caiu forte durante parte da noite, afastou o público.

O estande da prefeitura de Canaã, o maior da festa, foi um espetáculo à parte. Durante os cinco dias, milhares de pessoas passaram pelo local, e puderam fazer um “tour” para conhecer um pouco da história do município, além de ganhar brindes como uma miniatura do monumento com o nome de Canaã dos Carajás, e uma foto impressa na hora.

“Ocorreu muita coisa nesse espaço, encerramos com chave de ouro e a Fenecan já deixou saudades”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir José dos Santos. “Já vamos trabalhar com a projeção e planejamento da próxima Fenecan e com um novo espaço, porque a festa já não cabe aqui”, completou.

O resultado da Feira também foi comemorado pelo presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Canaã (Aciacca), Pedro Silva. “Todos os comerciantes estão satisfeitos e superamos todas as expectativas. As pessoas ficaram felizes com a quarta Fenecan e isso é o mais importante”.

