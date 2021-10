Fenecan: Feriado tem Animecan e live educativa com Manual do Mundo; veja

O feriadão de 12 de outubro em Canaã foi marcado por uma programação voltada para as crianças, dentro da Feira de Negócios de Canaã (Fenecan). Voltada para o público que gosta da cultura nerd, de animes, personagens e jogos digitais e de tabuleiro, a Animecan lotou a Praça do Novo Horizonte por dois dias (segunda e terça-feira). O evento contou ainda com disputa de cosplay, show, esportes radicais e pintura facial.

O evento contou com a presença da prefeita Josemira Gadelha, que entregou a premiação aos vencedores do concurso de cosplay.

À noite, foi realizada a live comemorativa ao Dia das Crianças, com a palestra do jornalista Iberê Tenório, criador do canal de ciência e curiosidades Manual do Mundo.

O jornalista falou sobre a experiência com a criação do canal, com o objetivo de compartilhar conhecimento. “A gente sempre quis ensinar todo o mundo. A ideia do Manual do Mundo era chegar na casa das pessoas e ensinar algo novo. A gente precisa despertar isso nas pessoas, de gostar de química, física”.

Nesse sentido, Iberê se demonstrou surpreso ao saber como o seu canal é reconhecido em Canaã, no interior do Brasil. “O trabalho que a gente tem é atrás das câmeras, então a gente não tem noção de onde estar chegando, e saber que chegamos até vocês nos deixa muito felizes”.

Além do bate papo sobre o canal, Iberê também realizou algumas experiências envolvendo cloreto férrico, relacionando o ferro, que é a principal recurso explorado em Canaã dos Carajás.

