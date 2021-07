Fies 2021 inscrições abertas: passo a passo como se inscrever

Fies abre inscrições para o segundo semestre e usara notas do Enem 2010 a 2020, as inscrições poderão ser feitas no período de 27 a 30 de julho, o resultado será divulgado dia (3) de agosto, complementação de inscrição de 4 a 6 de agosto, a lista de espera do dia 4 a 31 de agosto.

Como se inscrição

Candidatos interessados podem efetuar a inscrição por meio site http://portalfies.mec.gov.br/ até a próxima sexta-feira (30).

O candidato será direcionado para a página gov.br. Lá, deverá ser feito um cadastro, preenchendo todas as informações que forem pedidas. Em seguida, o participante vai ser direcionado para a página do Fies mais uma vez.

Clicando na opção “entrar com gov.br”, a pessoa só vai precisar informar o CPF e a senha que foi cadastrada no site do governo. Por fim, será apenas necessário preencher as informações pedidas pelo sistema de inscrição do programa.

lista de cursos disponíveis

Os cursos disponíveis pelo Fies estão listados no sistema do programa http://portalfies.mec.gov.br/, assim como o número de vagas disponíveis.

Com informaçoes do Uol