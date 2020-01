No último sábado (25), um caso bastante raro chamou atenção e causou espanto aos moradores do povoado Boticário na zona rural do município de São João Bastita no Maranhão.

Um filhote de porco, teria nascido com uma má formação e com aparência de uma criança recém nascida. De acordo com informações o animal teria dado à luz à quatro filhotes. O que nasceu com deformações estava sem vida.

Fonte: enquantoissonomaranhao.com.br