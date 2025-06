Fogo destruiu ao menos três residências; uma delas teve perda total no bairro da Cremação, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos três casas na Passagem Santa Lúcia, localizada no bairro da Cremação, em Belém, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4). As residências atingidas são de madeira e pertencem a uma vila familiar, com moradias bastante próximas umas das outras — o que favoreceu a rápida propagação das chamas.

Segundo relatos de moradores, o fogo teve início por volta das 6h30. Em poucos minutos, as labaredas se espalharam rapidamente, gerando intensa fumaça e pânico na vizinhança. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local em poucos minutos. Com o auxílio de populares, os militares trabalharam intensamente para conter o fogo e evitar que atingisse outras residências. A movimentação na região foi intensa durante toda a ação.

Um dos moradores, identificado como Rodrigo, contou que presenciou o início das chamas e, junto a vizinhos, tentou controlar o fogo com extintores, mas os esforços não foram suficientes.

> “Quando vi, o fogo já estava alto. A vizinhança inteira se mobilizou para salvar os móveis e tentar conter o incêndio”, relatou Rodrigo.

Apesar da rápida resposta da comunidade e do Corpo de Bombeiros, uma das casas foi completamente destruída. A estrutura de madeira foi totalmente consumida pelas chamas. As outras duas também sofreram danos consideráveis.

Felizmente, não há registro de feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Informações por Roma news

Foto reprodução