Funcionários VALE e Empreiteiras fecham a PA 275

A manhã de segunda, 10 por volta das 07h30min, alguns funcionários da VALE e outras contratadas, bloquearam a PA 275 na saída de Curionópolis para Parauapebas, e na manhã de hoje terça-feira o bloqueio continua.

Segundo os manifestantes eles precisam da Liberação dos 10 Mtpa do Projeto Serra Leste, para garantirem os seus empregos por mais onze anos, que é o tempo da realização do projeto, ampliando a Produção de 6 Mtpa para 10 Mtpa da mina já exaurida, que está localizado no município de Curionópolis, inserido na Província Mineral de Carajás (PMC), situada na porção sudeste do estado, constituindo a maior reserva de metais do Brasil, já que abriga minerais como ferro, ouro, cobre e manganês á 550 km de Belém, no Estado do Pará.

Vale dizer que a Ampliação do Projeto Serra Leste se destina à extração de ferro, com escoamento via estrada de Ferro Carajás até o porto de São Luís, no Maranhão.

Por isso os manifestantes fecharam a PA-275 e esperam que as autoridades competentes se manifestem, e disseram á nossa reportagem que só abrirão passagem de 4 em 4 horas, sendo 15 minutos para cada lado.

Enquanto não resolvem a situação, filas quilométricas são formadas ao longo da PA, que chegam á 5 km de extensão, e segundo o grupo de manifestantes só sairão dali após uma posição das autoridades competentes, a Polícia Militar está por perto para manter a Paz e a ondem.

Edson Luíz