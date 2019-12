Gira Renda – Programa encerra fase de cadastramento com ações nas zonas urbana e rural

Criado em maio desse ano para atender a população em extrema pobreza, o Gira Renda é um programa municipal de transferência de renda, no valor de R$ 100,00, por meio de um cartão na função crédito. Para isso, em julho, a equipe do programa iniciou o cadastramento de famílias em vários bairros da cidade e também, durante o mês de novembro, da zona rural do município.

“Buscando a melhor maneira de atender, ao invés de uma central, nós fomos até as famílias, ou seja, foram feitos, de julho até novembro, 33 ações. Então, são 33 localidades diferentes, entre zona urbana e rural que a gente garantiu o acesso à população em situação de vulnerabilidade com perfil para participar do programa Gira Renda, uma vez que o cadastro não garante a sua inserção imediata”, informa Suely Guilherme, coordenadora do Gira Renda.

As ações de cadastramento encerraram no último dia 30, sendo a comunidade do Parque das Cachoeiras a contemplada da vez com a presença da equipe, o que agradou muito a comunidade. “Eu não tenho outra renda, não trabalho; pra mim, vai ser bom. Acredito que quem conseguir receber vai ser muito bom. A gente não tem transporte para estar se locomovendo daqui pra rua, só em vir aqui é importante”, comenta a moradora, Luciene da Silva.

“Pra nós, tem uma importância muito grande. Aqui, nessa região, vivem cerca de 70 famílias, a maioria delas, carente, sem renda mensal”, declara Alexsandro Monteiro, presidente da Associação de Moradores da Zona Rural Parque das Cachoeiras I e II.

Em cinco meses de ações, foram cadastradas 6.500 famílias que terão seus dados analisados. “Hoje, chegamos ao fim de um mês de ações nas comunidades da zona rural. Foi muito importante a iniciativa do governo municipal em realizar essas ações itinerantes, facilitando o acesso da comunidade ao serviço. A gente tem toda uma equipe, uma estrutura para irmos até às pessoas que mais precisam”, destaca Andréia Alves, coordenadora de cadastro do Gira Renda.

Entrega do Cartão Gira Renda

Segundo informa a coordenadora, Suely Guilherme, a entrega dos cartões aos beneficiários do Gira Renda ainda não ocorreu devido a processo licitatório. “Muitas famílias estão perguntando por que ainda não se iniciou a entrega dos cartões. Nós precisamos contratar uma empresa porque não é a Prefeitura quem gere o cartão na função crédito; não é competência da Prefeitura. A Prefeitura contrata uma empresa. Esse processo licitatório iniciou-se no final de agosto e nós estamos no processo final. Quando a empresa for contratada, faremos a entrega dos cartões aos selecionados”, explica.

Novo endereço do Gira Renda

A partir de hoje (02), a equipe do Gira Renda está atendendo em novo endereço. “Aquela família que está no perfil e não fez o cadastro em nenhuma das nossas ações, nem na zona rural nem na zona urbana, poderá ir à Coordenadoria Municipal da Juventude (CMJ), das 8h às 16h, sem horário de almoço. A gente tem uma equipe de manhã e à tarde para atender as famílias que estão no perfil, mas não tiveram, por algum motivo, acesso ao cadastramento”, informa a coordenadora do Programa Gira Renda, Suely Guilherme.

Até o dia 19 desse mês, os cadastradores do Gira Renda atenderão, provisoriamente, no prédio da CMJ, na rua Rio Claro, 202, bairro Beira Rio I (próximo à rodoviária), de segunda a sexta-feira.

