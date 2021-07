Na estreai da seleção masculina nos jogos olímpicos de Tóquio o Brasil enfrentou a tão temida Alemanha que ficou marcada na historia do futebol brasileiro após derrotar o Brasil por 7×1 na final da Copa do Mundo em 2014.

Seleção brasileira estreia com vitória encima da Alemanha com três gols feitos por Richarlison e Paulino que fez o quarto gol e fechou o placar do jogo.

Imagens: RC Football