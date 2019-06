Governo municipal inaugura escola de educação infantil no complexo V10

Uma grande festa com a presença da comunidade e autoridades marcou a inauguração de uma das maiores e mais belas unidades de educação infantil da região. Ao som de fogos e olhos atentos aos detalhes arquitetônicos e amplitude da obra, a unidade educacional Aurino Gonçalves dos Santos foi entregue à população do complexo VS10 na manhã desta sexta-feira (7).

Localizada na Avenida Brasil, quadra especial, entre as ruas Canadá e Costa Rica, bairro Parque das Nações II, a escola de 2.446,56 m² conta com 12 salas de aulas, sala de leitura, sala multiuso, brinquedoteca, playground, refeitório, cozinha, pátio coberto, bloco administrativo e banheiros acessíveis. Infraestrutura que atenderá mais de 500 alunos oriundos de cerca de 30 bairros do complexo.

Durante a cerimônia de inauguração o prefeito Darci Lermen falou sobre a grandeza da obra e o seu cuidado com a educação. “É uma exigência nossa fazer obras de qualidade. Essa escola está dentro do padrão do Ministério da Educação. Ela foi projetada e construída com muito carinho e atenção para atender crianças de três a cinco anos. Estamos preocupados em construir uma Parauapebas em que a educação seja uma das áreas que mais avança, desde a creche até o ensino superior”.

Ele também destacou os investimentos que estão sendo realizados naquela localidade. “implantamos o complexo esportivo aqui na VS10. Trouxemos a iluminação pública de led. Vamos começar, ainda este ano, a construção da escola Mário Lago, no bairro Jardim Planalto, e a instalaremos o Centro de Ensino Personalizado para a Educação de Jovens e Adultos (Cepeja), entre outras obras. Isso é motivo de orgulho para nós e para a comunidade da VS10”.

A SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE

Muitas famílias do complexo de bairros compareceram à cerimônia de inauguração e ficaram empolgados com o local em que irão deixar os filhos a partir da próxima segunda-feira, 10 de junho. Mirian Santos, a filha de Aurino Gonçalves, um dos pioneiros da VS10 e homenageado com o nome da escola de educação infantil, estava muito contente em ter acesso a nova infraestrutura.

“Eu sou filha de Aurino Gonçalves, para mim é um prazer ter a oportunidade de poder matricular minha filha em uma escola maravilhosa assim. A VS10 merece ter uma escola desse porte”, elogiou a jovem.

O secretário de Educação, Luiz Vieira, ressaltou o quanto a comunidade ficou feliz ao receber o prédio escolar. “É com muita felicidade que contemplo essa multidão com alegria estampada nos olhos e este semblante de contemplação”. Ele também destacou as últimas conquistas da comunidade escolar “tive o prazer de, nesses quase quatro meses como secretário, já ter inaugurando três escolas: Nelson Mandela, no bairro Tropical; Zelita Ribeiro, no Liberdade e, agora a Aurino Gonçalves”.

