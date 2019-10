Governo municipal lança campanha Outubro Rosa

Na sexta-feira, 04, foi realizada na Unidade Básica de Saúde Minérios, a abertura oficial da campanha Outubro Rosa em Parauapebas. O objetivo da campanha é ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama em homens e mulheres.

O evento é organizado pela Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas – DCNT, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e contou a oferta de diversos serviços, como testagem rápida, palestras, consultas médicas, emissão do Cartão Bolsa Família, atualização do Cartão SUS e orientações com nutricionista.

O secretário municipal de saúde, Gilberto Laranjeiras, enfatizou. “Hoje é um dia muito importante pois estamos lançando a campanha Outubro Rosa. Um mês de atenção especial a saúde de todos”. Segundo a coordenadora da Rede Cegonha, Cleice Reis, os cuidados com as mamas devem ser permanentes, e não somente no mês de outubro. “Nós temos que conhecer o nosso corpo, fazer o autoexame nas mamas e caso a gente encontre alguma coisa diferente, procurar o serviço de saúde”, finalizou.

Texto: Janaína Ravanelli / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP