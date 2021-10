 Gravida que o bebê nasceu morto desmente humilhação em hospital de Eldorado

Após repercussão negativa sobre o caso, Edileuza Pereira dos Santos, postou no facebook o seu lado da história, esclarecendo todos os fatos.

Relatou Edileuza, que durante a gestação o pré-natal foi feito e que todos os exames apontavam que a saúde do bebê estava ótima mesmo depois que ela teve Covid-19 no quarto mês de gestação.

Edileuza com 8 meses de gestação sentiu fortes dores e foi para o Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, chegando lá “fui atendida normalmente, e nenhum profissional me atendeu mal” disse Edileuza Pereira, em um post feito no facebook.

Uma enfermeira preocupada com a saúde da gravida e do bebê, sugeriu que Edileuza fosse para Parauapebas, pois a cidade vizinha conta com mais condições para atende-la, a enfermeira disse para a gravida que o hospital estava sem uma ambulância disponível no momento e que se ela pudesse seria melhor pegar uma van até a cidade vizinha. Edileuza diz então para a enfermeira que chamasse a Assistência Social, pois ela estava sem condições no momento para arcar com as despesas.

Foi assim que a gravida conseguiu chegar até o Hospital Geral de Parauapebas (HGP), e foi atendida, o bebê nasceu com 2,8 quilos, já sem vida.

Edileuza relata que em nenhum momento foi humilhada, e que algumas pessoas estão se aproveitando do fato para tentar culpar a atual gestão de Eldorado do Carajás.

A prefeitura de Eldorado se manifestou por meio de uma nota de repúdio

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSEC), repudia toda e qualquer informação apresentada através das redes sociais, que utilizam imagens de uma mãe em estado de DOR e LUTO como forma de desvirtuar a realidade dos fatos ocorridos no dia 02 de outubro do corrente ano.

O Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, por meio de toda sua equipe técnica, tomou todos os cuidados necessários para estabilizar o quadro da paciente e realizou a respectiva transferência da maneira mais correta e humana possível para uma unidade hospitalar de maior complexidade.

Lamentamos profundamente o ocorrido e reiteramos que nosso sentimento, hoje, é de LUTO juntamente à uma mãe que perdeu seu filho e não iremos admitir, a exposição indevida da imagem e intimidade da paciente de maneira irresponsável.

Informamos, à comunidade de Eldorado do Carajás, que todos os procedimentos e atendimentos realizados pela SEMSEC, se encontram devidamente registrados e documentados.

Reiteramos que todos os esforços foram realizados para melhor atender a paciente e repudiamos, novamente, o uso de imagens, nomes e o estado de vulnerabilidade e dor dos envolvidos para atender unicamente o viés político, gerando total exposição de uma mãe e toda a sua família e, ainda, causar INTENCIONALMENTE forte impacto social com a propagação de fake news.

A Secretaria Municipal de Saúde se encontra à disposição para prestar maiores esclarecimentos com a verdade dos fatos.