Vídeo: greve professores exigem a continuação das aulas remotas

Coordenador Beto Andrade, geral do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP), através das redes sociais explica o motivo pelo qual as aulas presenciais ainda não podem voltar.

Beto Andrade afirma que as aulas nunca foram suspensas e continuaram de forma remota, e os professores nunca receberam nenhum tipo de ajuda do governo para prosseguir com as aulas remotas, um dos motivos pelo qual as aulas não deveriam voltar seria o fato de que nem todos os professores receberam a segunda dose da vacina e a grande, maioria da população ainda não foi vacinada. E com um agravante de uma nova Variante delta de Covid-19 que tem um maior poder de contagio.

Outro problema segundo o Coordenador seria que as escolas não oferecem condições sanitárias suficientes para o retorno da volta as aulas, e não foi apresentado nenhum relatório por parte do governo do estado.

Outro ponto abordado foi o fato de que as aulas voltando de forma presencial não seria gradativamente e sim cem por cento e não seria obrigatório as aulas remotas.

‘Defendemos o retorno presencial das aulas apenas depois da segunda dose e com garantias sanitárias para os alunos e profissionais da educação, e todos tenham garantia a vida’.

Beto Andrade, Coordenador geral do SINTEPP