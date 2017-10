Grupo de aproximadamente 10 pessoas assaltam 2 bancos em Eldorado do Carajás

Na madrugada desta quinta-feira (5) por volta das 4h00, um grupo formado por aproximadamente 10 pessoas divididos em 6 veículos, conseguiram saquear e explodir os cofres do Banco da Amazônia (BASA) e do BANPARÁ localizados no município de Eldorado do Carajás.

Antes do ato criminoso, o grupo foi até a delegacia onde a viatura responsável pela segurança da cidade estava, momento em que chegaram disparando vários tiros contra o veículo, furando os pneus e impedindo uma reação da polícia na hora do assalto.

Apenas um vigilante fazia a guarda do BANPARÁ no momento em que os bandidos chegaram ao local. Já no Banco da Amazônia apenas equipamentos de segurança registram as imagens feitas pelo período da noite.

De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos foram até as agências e adentraram de forma agressiva disparando vários tiros. Já os cofres foram explodidos sendo que as ações nos dois bancos aconteceram simultaneamente.

Toda a ação dos criminosos durou em torno de 1 hora e na fuga, o único vigilante de um dos bancos foi levado pelos assaltantes como refém, já que esse é um ponto estratégico em quase todas as fugas de assalto a bancos. Além do vigilante bancário, foram sequestrados também alguns frentistas de um posto de combustível que se localizava perto de um dos bancos, e alguns vigilantes patrimoniais da cidade. Felizmente todos os reféns foram liberados pouco tempo depois e passam bem.

Ainda na evasão, os bandidos atearam fogo em vários veículos tomados pelos mesmos e deixaram na BR-155. O paradeiro dos criminosos ainda é desconhecido.

Texto: Rodrigo Melo