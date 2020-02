Guarda Municipal alcança 13 mil pessoas em Operação Volta às Aulas

“Acho muito importante esse trabalho que eles realizam nas escolas porque ajuda no nosso desenvolvimento escolar, tanto na disciplina quanto na educação. Eles também estão ensinando o caminho do bem para que, no futuro, nós alunos possamos ser cidadãos de bem. No mundo em que vivemos, os jovens não querem mais saber de estudar e os guardas municipais estão aqui pra ensinar que isso é importante na vida de cada ser humano”.

A declaração é da Beatriz Silva, aluna do 7º ano da escola Domingos Cardoso, no bairro Habitar Feliz, que nesta quinta-feira, 20, recebeu a Operação Volta às Aulas, realizada pelo Grupamento Comunitário Escolar (GCE) da Guarda Municipal de Parauapebas.

Beatriz é uma das 13 mil pessoas, entre alunos, pais, professores e demais servidores da educação, que foram alcançadas pelas ações do GCE. Durante 12 dias de operação, o grupamento visitou escolas municipais e estaduais, das zonas rural e urbana.

“A Operação Volta às Aulas termina hoje, aqui, na escola Domingos Cardoso, mas as atividades de segurança escolar da Guarda Municipal continuam ao longo do ano, conforme já vem sendo programado e trabalhado nas escolas”, informa o guarda municipal Valterlan Silva, coordenador do GCE.

Durante as ações, as equipes de guardas municipais recepcionam os pais e alunos na entrada da escola, fazem um momento cívico nas quadras das unidades escolares e palestram para os estudantes em sala de aula sobre valores de boa convivência, cordialidade, como também sobre os seis pilares da Cultura de Paz: Respeite a Vida, Rejeite a Violência, Seja Generoso (a), Ouça para Compreender, Redescubra a Solidariedade e Preserve o Planeta.

“Esse trabalho vem favorecer muito a escola, principalmente para desenvolver essa cultura de paz. A escola já faz esse trabalho, então com a parceria da Guarda Municipal é muito importante porque vem confirmar aquilo que a escola trabalha”, relata a vice-diretora da escola Domingos Cardoso, Margarete Minuzzi.

Para as ações, o GCE conta também com o apoio do Grupo de Ronda Escolar (GRE), Grupamento de Ações com Cães (GAC) e da Banda de Música da Guarda Municipal (BMGM).

A Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) é uma instituição civil, da administração direta, unidade subordinada e que integra a estrutura operacional da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi).

Texto: Sara Dias / Fotos: Irisvelton Silva

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP