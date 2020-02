Guarda Municipal de Parauapebas promove cultura de paz nas escolas

A Operação Volta às Aulas, realizada há três anos pelo Grupamento Comunitário Escolar (GCE) da Guarda Municipal de Parauapebas, entrou em 2020 com um novo projeto, o Cultura de Paz nas Escolas, que contempla crianças e adolescentes de escolas municipais e estaduais tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.

Durante 12 dias, o GCE, com o apoio do Grupamento de Ações com Cães (GAC) e da Banda de Música da Guarda Municipal (BMGM), visita as unidades de ensino, recepciona os pais e alunos na chegada à escola, realiza momento cívico na quadra e em seguida vai para as salas de aula, onde são feitas palestras educacionais sobre os seis pilares da Cultura de Paz: Respeite a Vida, Rejeite a Violência, Seja Generoso (a), Ouça para Compreender e Redescubra a Solidariedade.

O coordenador do GCE, Valterlan Silva, diz que o principal objetivo das ações é dar ênfase ao respeito e à boa convivência no ambiente escolar. “A partir de agora, nós, que integramos o Grupamento Comunitário Escolar, iremos trabalhar e enfatizar essa questão da Cultura de Paz nas escolas, para que possamos ter um ambiente escolar mais saudável, mais harmonioso, onde o respeito impere”, explica ele.

Na escola Antonio Matos, no bairro Nova Vida, os alunos aprovam a atuação da Guarda Municipal. “É muito importante porque pode combater vários crimes, drogas, violência, bullying; a gente se sente mais segura na hora de ir pra casa e na hora de vir”, elogia Yasmin Brito, do 8º ano.

A moradora Luzivânia da Silva também considera válida a operação da GM. “É muito bom ter eles sempre por perto, acompanhando nossos filhos. Eu fico satisfeita de vê-los na escola, direto”, diz ela.

A Operação Volta às Aulas criou muita expectativa para a comunidade estudantil da Vila Sanção, na última sexta-feira, 31. “Esse momento é muito importante e produtivo para professores, coordenadores e para os alunos. Agradeço à Guarda Municipal”, declarou a diretora da escola Alegria do Saber, Terezinha Oliveira.

O GCE é subdivido em dois grupos: Grupamento de Monitoramento Escolar (GME), responsável pelo planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações preventivas à violência nas escolas e imediações; e Grupo de Ronda Escolar (GRE), equipe que realiza as rondas motorizadas nas áreas externas e rondas a pé nas áreas internas das escolas, dentre outras atuações.

Saiba mais

A Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) é uma instituição civil, da Administração Direta, unidade subordinada e que integra a estrutura operacional da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi). Está dividida nos seguintes grupamentos: de Pronto Emprego (GPE), Comunitário Escolar (GCE), de Ações com Cães (GAC), Banda de Música da Guarda Municipal (BMGM) e Ronda Ostensiva Motorizada (Romo).

A Guarda Municipal pode ser acionada por meio dos números: (94) 3346-2182/3346-7510/3346-2250.

Texto: Sara Dias / Fotos: Irisvelton Silva

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP