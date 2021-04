Homem é achado morto com pés e mãos amarradas

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por populares nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (7), em um trecho do prolongamento da Avenida Teresina, na região do bairro Parque Piauí 3, na cidade de Timon, no Maranhão. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e com ferimentos pelo corpo por disparos de arma de fogo.

Em entrevista ao Meionorte.com, o tenente Chaves, do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Timon, informou que as equipes foram informadas do corpo por volta das 6h30. Chegando no local, confirmaram a veracidade das informações.

“Ele foi encontrado em uma estrada de chão do prolongamento da Avenida Teresina. Não tinha nenhuma identificação com ele, que estava com ferimentos pelo corpo que podem ser considerados de arma de fogo. A gente não consegue confirmar porque não podemos mover o corpo. Não havia nenhum estojo ou projétil no local, mas dava para identificar”, disse.

Após isolar a área, a Polícia Militar acionou a Perícia Técnico Científica para a realização dos primeiros levantamentos e o Instituto Médico Legal (IML) que fez a remoção do corpo. “A Polícia Civil vai abrir inquérito e fazer a investigação para saber as causas. A gente fez a segurança do local, isolamento do corpo e aguardou levantamento da polícia científico”, completou.

