Homem é assassinado com mais de 11 facadas em Parauapebas

Mais uma tragédia foi registrada na cidade de Parauapebas na madrugada de segunda-feira (2). Um jovem de nome Werley Pereira Dias, de 24 anos foi assassinado com mais de 11 facadas. O crime aconteceu no bairro Liberdade II na rua Manoel Bandeira.

De acordo com informações obtidas no local do crime, alguns moradores ouviram barulhos de carro e gritos de socorro, provavelmente vindo da vítima que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Ainda não se sabe o motivo do crime, porém a informação que foi repassada para nossa equipe de reportagem foi de que a vítima teria se metido em uma confusão em um bar poucas horas antes de ter sido assassinado e que o mesmo estava praticando furtos naquela área e teria testemunhado um homicídio recentemente.

Até esta manhã, terça-feira, 03, a polícia ainda não tinha informações detalhadas sobre a motivação e autoria do crime. No local, alguns moradores contaram que por volta de 1h escutaram o barulho de carro e de pelo menos duas pessoas correndo atrás da vítima, que gritava muito pedindo socorro.

A polícia está tentando apurar os fatos para chegar aos autores do crime. A família da vítima ressaltou que esperava que algo de ruim aconteceria com seu parente pois o mesmo levava uma vida perigosa.

Texto e fotos: Rodrigo Melo