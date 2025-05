Homem é baleado após briga entre catadores de lixo em frente aos Correios, em Belém

Um homem foi ferido com um tiro de arma de fogo na noite desta quarta-feira (21), em Belém, durante uma confusão envolvendo catadores de lixo. O caso ocorreu em frente à agência dos Correios localizada na avenida Senador Lemos, no bairro Telégrafo.

Segundo informações da Polícia Militar, a confusão teve início entre um grupo de catadores. No meio do tumulto, uma terceira pessoa apareceu no local e efetuou um disparo contra um dos envolvidos. Após o tiro, o autor do disparo fugiu da cena do crime.

A Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Toda a área foi isolada para a realização dos primeiros procedimentos.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto Socorro da 14 de Março. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem baleado, nem a identidade do suspeito.

A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar o autor do disparo e esclarecer as circunstâncias do crime.

Informações por Roma news

Foto por reprodução