Homem é encontrado morto em lagoa

Um homem foi encontrado morto por populares manhã desta sexta-feira (19) em um barreiro que foi formado pelas águas de chuva, no bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba. Informações do Clik Parnaíba.

Francisco das Chagas dos Santos Nascimento foi visto a ultima vez na tarde da última quinta-feira, 16. Como não há sinais visíveis de violência à polícia suspeita que ele tenha sido vítima de afogamento.

A Polícia Militar foi acionada para isolar o local. O carro tumba do Instituto de Medicina Legal (IML) de Parnaíba (PI) fez a remoção do corpo, e levou até o Posto Avançado do bairro Frei Higino, para os procedimentos e liberação a família.

www.meionorte.com