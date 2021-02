Homem é morto a facadas no bairro Altamira em Parauapebas

Mais um homicídio foi registrado nas primeiras horas desta sexta-feira na 20ª Seccional de Policia Civil de Parauapebas.

Segundo informações Cleyton Martins Nogueira estava bebendo em um bar acompanhado de uma mulher, passado algum tempo e houve uma discursão e o assassino desferiu golpes de arma branca em Cleyton.

Ainda de segundo um amigo da vitima o rapaz era muito trabalhador e estava se divertindo, foi quando ficou sabendo da tragédia e correu até o local, ao chegar lá já encontrou ele ferido e caído no chão.

Ele relata ainda que Cleyton Martins ainda tentou correr mais não aguentou aos ferimentos e veio a óbito ali mesmo.

A Divisão de Homicídios de Parauapebas cuida do e espera colocar a mãos o mais rápido possível no assassino e colocá-lo atrás grades.

Amigos da vítima lamentam profundamente pelo o ocorrido com o rapaz, uma vez que ele era visto com uma pessoa do bem.

Da Redação