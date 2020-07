Homem é morto com vários tiros durante festa na casa da namorada

Um homem identificado como David Ítalo Rodrigues, de 27 anos, mais conhecido como ‘Ítalo Espeto’ foi assassinado com vários tiros de arma de fogo no momento em que estava em uma festa na casa da namorada na Rua Canindé, bairro Parque Alvorada, na zona Norte de Teresina. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por oito tiros e morreu no local do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, as pessoas que estavam com o rapaz informaram que o crime foi cometido por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Os dois pararam no local e atiraram onze vezes na direção de David Ítalo. Oito disparos atingiram a vítima.

Os amigos do rapaz não souberam informar aos policiais militares o que pode ter motivado o crime. Ainda de acordo com a PM, o rapaz tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do crime. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) deve investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima.

