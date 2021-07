Homem é morto pelo próprio irmão com tiro no peito

Segundo informações os dois irmãos tiveram um desentendimento, durante a madrugada o homem cujo nome foi identificado apenas como neném suposto irmão da vítima Jhon Mike de Araújo, 26 anos de idade, foi atingida na altura do tórax pelos disparos feitos pelo próprio irmão, Jhon não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, o caso aconteceu no litoral do Piau na cidade de Parnaíba.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a remoção do corpo do jovem. A Polícia Militar segue em diligências na tentativa de capturar o autor do crime, que segue foragido até o momento. A Polícia Civil investigará o caso.