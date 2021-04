Homem e mulher são degolados em Eldorado do Carajás

Os cadáveres apresentavam cortes no pescoço e a Polícia Militar do município qualificou o crime como duplo homicídio

Os corpos de Yuri Alan Martins e Adria Emanuele da Luz foram encontrados nas margens do Riacho Grota Verde, na quarta-feira (21); ambos têm ligação com o crime

Na manhã da quarta-feira (21) foram encontrados sem vida os corpos de Yuri Alan Martins e Adria Emanuele da Luz, nas margens do Riacho Grota Verde, em Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. Os cadáveres apresentavam cortes no pescoço e a Polícia Militar do município qualificou o crime como duplo homicídio.

O relato policial aponta que os dois têm ligação com o crime. Yuri, de 23 anos, furtava motos em Marabá e há a suspeita de que pretendia fazer o mesmo em Eldorado. Adria, por sua vez, era atuante no tráfico de drogas, de acordo com a Polícia Militar.

A Polícia Civil de Eldorado instaurou uma investigação para averiguar a autoria do duplo homicídio.

portaltailândia.com/ Imagens: Redes sociais