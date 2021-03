Homem é preso após tentar estuprar menina de 12

Um homem identificado como Sidney Alves de Sousa, foi preso pela Polícia Civil suspeito de tentativa de estupro de vulnerável e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Parnaíba, litoral do Piaui. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. As informações são do Piauí em Dia.

Segundo informações da Polícia Militar, ele é acusado de tentar estuprar uma adolescente de 12 anos, há mais de seis anos. Na residência do acusado, os policiais encontraram uma espingarda.

Após ser detido e encaminhado para a Central de Flagrantes, ele negou a acusação de estupro contra a menor.

www.meionorte.com