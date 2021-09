Homem morre triturado após cair em maquina

A vítima foi o mecânico industrial Rodrigo Roa Alves, 37 anos, que fazia manutenção em uma máquina de mistura de carne, na cidade de Dourados MS, ao cair dentro da máquina o mecânico teve parte do seu corpo triturado, vindo a óbito ali mesmo no local.

No momento do acidente o mecânico estava com mais dois outros homens que não se feriram, são um mecânico e um funcionário da limpeza.

A polícia ouviu o outro mecânico Jesus Alberto Guerra, que estava com Rodrigo Roa, no momento em que tudo aconteceu. O outro mecânico que trabalhava na máquina disse que, o seu colega de trabalho já tinha terminado o serviço e que pediu para ele recolher as ferramentas que eles já estavam indo embora. Mais antes ele precisaria entrar na máquina para fazer alguns ajustes.

Teria sido esse o momento em que aconteceu o acidente, A máquina trituradora de carnes estava sem a trava de segurança e não se sabe quando e quem tirou a trava.

Álvares trabalhava para a JBS Seara Alimentos e atuava na indústria alimentícia desde 2013. Ele se formou técnico de mecânica industrial no Senai de Dourados. O caso ainda está sendo investigado.

Em nota a JBL se manifestou dizendo:

“Com muito pesar, confirmamos o falecimento de nosso colaborador Rodrigo Roa Alvares, em 29 de agosto, na unidade de Dourados. Manifestamos nossa solidariedade à família, que vem recebendo nossa assistência e suporte. A fábrica estava fechada para manutenção e a linha de produção permanecerá fechada até a conclusão da sindicância. Estamos acompanhando e fornecendo todas as informações que possam contribuir com o esclarecimento do ocorrido”.

Com informações G1

Imagem Arquivo Pessoal