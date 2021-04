Homem trans dá à luz uma menina e realiza sonho do casal: ‘Sempre imaginava como ia ser o rostinho’

“Sempre imaginava como ia ser o rostinho dela, passamos nove meses na expectativa por esse momento”, diz Rodrigo Brayan da Silva ao descrever o nascimento da filha de parto normal. O homem trans deu à luz uma menina em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada dessa terça-feira (6).

“Valeu muito a pena, porque hoje tenho a família que sempre sonhei e isso não tem preço. Quero estar sempre presente, trocar fralda, dar banho”.

A companheira Ellen Carine, que também é trans, esteve ao lado o tempo todo e acompanhou cada contração do marido. Os dois chegaram ao hospital às 10h30 de segunda-feira. Rodrigo entrou em trabalho de parto após oito horas.

“Ele estava com 39 semanas, e a previsão era pra nascer no dia 12. Fomos pegos de surpresa quando chegamos no hospital e descobrimos que a bolsa tinha estourado. Foi preciso tomar medicamentos para induzir o parto, e as contrações começaram”, conta Ellen Carine Martins da Silva Maciel.