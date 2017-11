Homens invadem Penitenciária de Santa Izabel para resgatar presos e trocam tiros com policiais

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) confirmou, na noite desta quinta-feira (23) um resgate de presos do Centro de Recuperação Penitenciário Pará III (CRPP III), no Complexo Prisional de Santa Izabel, região metropolitana de Belém, por volta das 17h30.

Segundo a Susipe, um grupo de criminosos armados chegou até a unidade prisional pela área da mata para resgatar os presos. Os criminosos trocaram tiros com policiais que faziam a segurança do local. Na ação, detentos renderam três agentes penitenciários que foram levados como escudo humano durante a fuga.

A Susipe ainda não confirma o número de fugitivos, mas informa que uma revista está sendo realizada no centro de detenção para recontagem de detentos com apoio de unidades do Comando de Missões Especiais (CME). A Policia Militar também realiza buscas na mata.

Os agentes que sofreram ferimentos leves já foram atendidos e passam bem. De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, todas as unidades prisionais operam dentro da normalidade. Um inquérito policial será aberto para apurar o caso.

Moradores das imediações do complexo penitenciário relatam que era possível ouvir os disparos de armas de grosso calibre. O barulho assustou os moradores, que convivem com o medo diário de habitar os arredores da prisão.

FONTE: G1 Pará