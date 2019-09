Horácio Martins sugere celebração de convênio com Senai e Poder Executivo

Com o objetivo de proporcionar educação e melhorar a qualificação profissional dos jovens, de modo a levá-los para o mercado de trabalho em diversas áreas industriais, o vereador Horácio Martins (PSD) pediu a celebração de um convênio com o Senai e o Poder Executivo na modalidade Senai Móvel nos bairros periféricos do município. O pedido foi apresentado na sessão ordinária de terça-feira (17) e oficializado por meio da Indicação nº 339/2019.

O Senai Móvel já funcionou em Parauapebas anos atrás e serviu de início para a carreira de muitos jovens. Hoje, parte desses trabalhadores exerce suas funções nas empresas da cidade.

Para Horácio Martins, é importante implantar a parceria para alcançar bairros periféricos. “Minha intenção é que a parceria ofereça cursos de maior demanda no município, como de pedreiro, carpinteiro, soldador, torneiro, eletricista, encanador, dentre outros. Que seriam escolhidos segundo a previsão de demanda das empresas na área, mas todos gratuitos”, finalizou o vereador.

Ao ser colocado para votação, o pedido do vereador Horácio Martins foi aprovado pelos demais vereadores. A proposição será encaminhada para a administração municipal para que se promova a análise financeiro-orçamentária para execução do pedido.

Texto: Josiane Quintino / Revisão: Waldyr Silva / Fotos: Kleyber de Souza / Ascomleg