Hospital de Campanha de Parauapebas: 82% das obras já concluídos

Iniciada na primeira quinzena de abril, as obras do Hospital de Campanha de Parauapebas, realizadas numa parceria entre a prefeitura e a Vale, já estão com 82% dos serviços concluídos. Nesta semana, inicia-se o processo de asfaltamento do entorno para facilitar a logística de ambulâncias e outros veículos.

“A previsão é entregar a obra nas próximas semanas. Como prometido, estamos com o cronograma dentro do prazo”, afirma Wanterlor Bandeira, secretário municipal de Obras. Serão instalados 100 leitos de baixa e média complexidades no hospital, que atenderá exclusivamente casos suspeitos ou confirmados de covid-19.

A estrutura está sendo construída em área anexa ao antigo Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) e possibilitará acesso direto para a ala exclusiva de atendimento aos pacientes com coronavírus, localizada no antigo HMP, que foi reformada, conta com 40 leitos e disponibilizará atendimento para pacientes com situação mais agravada da doença.

Contratação de profissionais

O Instituto Acqua abriu, no dia 1º deste mês, processo seletivo para a contratação de 156 profissionais em diversas áreas para trabalhar no Hospital de Campanha de Parauapebas. As inscrições já foram encerradas e, em breve, será divulgada lista com o resultado geral. A partir dessa etapa, os candidatos selecionados para a fase de entrevistas deverão aguardar contato do setor de Recursos Humanos.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o site do instituto: http://institutoacqua.org.br/instituto-acqua-abre-156-vagas-para-hospital-de-campanha-de-parauapebas-pa/