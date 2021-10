Idosa é velada viva por mais de oito horas

E esse caso inusitado aconteceu em uma cidade do Mato Grosso, Guiratinga, a idosa de 93 anos, Carolina Lopes de Almeida, estava sendo velada por mais de 8 horas e durante o velório várias pessoas observaram que o corpo da idosa mesmo com o passar do tempo permanecia quente.

Um médico foi chamado até o local, ao chegar no local foi constatado que a idosa estava viva, e foi levada até o Hospital Oswaldo Cruz, hospital municipal da cidade, logo depois o óbito foi constatado novamente.

Os familiares ficaram muito abalados com o ocorrido e não deram mais detalhes sobre o caso. O hospital onde Caluzinha foi constatada como morta pela primeira vez afirmou que não vai se pronunciar. A causa da morte não foi divulgada.

Com informações/ G1