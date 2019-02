IFPA inicia atividades em Canaã na próxima sexta-feira

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) vai começar as suas atividades em Canaã dos Carajás. A primeira turma do Curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional Científica e Tecnológica da instituição no município já está formada e iniciará a pós-graduação já no próximo sábado (23), às 8h no Centro de Formação dos Profissionais da Educação.

No total, 40 candidatos foram classificados para as vagas ofertadas e integrarão a turma do primeiro curso ofertado pelo IFPA em Canaã.

Antes do início oficial das aulas de pós-graduação, a instituição realizará uma aula inaugural na sexta-feira (22), a partir das 18h, também no Centro de Formação. O objetivo é apresentar a nova turma e oficializar o início das atividades.

Laura Almeida é uma das classificadas para o curso e acredita que a pós-graduação será um ganho para o seu currículo profissional. “Estou realmente satisfeita. É mais uma grande oportunidade que a gente tem para obter mais qualificação e melhorar o currículo. A expectativa era grande, pois fazer uma pós graduação em um Instituto Federal tem um peso considerável. Meu esposo também foi classificado, portanto a felicidade é dupla.”

Os candidatos foram classificados após análise das exigências para a inscrição do curso – Carta de Intenção e Currículo Lattes – e dos recursos interpostos pelos candidatos. Seguindo o edital, 32 vagas foram de ampla concorrência e oito pelo sistema de cotas.

Por

Kleysykennyson Carneiro