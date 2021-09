Imagens fortes! Sargento é executado em cafeteria

Assassinatos à sangue frio geralmente são noticiados Brasil afora. Nesta semana, mais uma cena de execução foi flagrada por câmeras de segurança.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (2), em uma cafeteria de Manaus. A vítima era Luas Ramon Silva Guimarães, 29 anos, sargento do Exército Brasileiro e dono do estabelecimento em questão. A ação criminosa foi registrada em vídeo e divulgada pela Polícia Civil.

O delegado Charles Araújo, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) diz que a polícia conta com apoio da população para identificar o suspeito. As denúncias podem ser feitas para o número: (92) 98421-5336.

No vídeo, um homem chega extamente às 18h23 em uma motocicleta da cor preta e vestido com roupa social da mesma cor. Ao parar na frente da cafeteria, ele conversa com alguém. Segundo testemunhas, ele teria pedido um lanche, mas foi informado pelo empresário que o local já estava fechado.

O suspeito então entra na cafeteria, saca a arma de fogo e efetua vários disparos contra Lucas Ramon.

Veja: