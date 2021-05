Imprudência no transito, Parauapebas tem em média 350 acidentes por mês

No início do mês de maio tivemos uma campanha de conscientização no transito batizada de Maio Amarelo

Parauapebas tem um alto indicie de óbitos e um número assustador em média de acidentes por mês, chegaram próximo de 350 o número de acidentes por mês no ano de 2020, segundo os dados de atendimentos da Hospital Geral de Parauapebas (HGP) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) isso sem contar as chamadas do SAMU.

Por ano contabilizou ou número de 4.196 acidentes de transito sendo 74 óbitos no município, os jovens entre 15 e 29 anos foram as principais vítimas de acidentes que levaram a óbito.

Não é difícil encontrar os jovens aqui da cidade empinando ou ´fazendo graça` na rua para se aparecer na rua, uma sena muito comum desse ver, no feriado do dia das mães foi registrado o momento em que uma pessoa abria a porta do carro e colocava o corpo para fora, correndo grande risco de cair para fora do veículo e se acidentar ou até mesmo morrer, tendo

Em vista se o motorista que vem logo atrás não consiga frear a tempo.

As principais sequelas de acidentes de trânsito são, Ter uma perna amputada, ficar paraplégico, tetraplégico, isso sem contar que 66% das pessoas que se acidentam ficam inválidas para sempre, segundo, Dados do Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Dpvat).

Com informações: SEMSA/ASCOM