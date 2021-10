Influencer é duramente criticada por fazer fotos diante de caixão do pai

A jovem chegou a fazer pose em frente ao caixão do pai e foi duramente criticada por sua postura

Parece mentira, mas não é. Uma influenciadora de Miami (EUA) recebeu duras críticasnas redes sociais depois de postar uma série de fotos sexy. Ela tirou em frente ao caixão aberto do seu pai, durante o recente velório.

São oito fotos postadas no Instagram, que agora foram excluídas. A jovem Jayne aparece sorrindo maliciosamente e até levantando uma das pernas. Fazendo pose durante o velório do pai e com um modelito para lá de fora da ocasião.

A modelo, de 20 anos, está em um vestido de terno preto justo com uma manga longa e meias. “A borboleta voou”, postou.

Poses

A pose com uma perna levantada era muito comum nos cliques postados por Jayne em redes sociais. Assim foi conquistando fama e admiradores por postagens sobre viagens, biquínis e moda em geral.

Muitos internautas acharam desrespeitoso o ato da jovem. “Uma sessão de fotos em frente ao corpo dele?! Sério? Que classe!”, ironizou outro.

A americana, bastante pressionada, decidiu abandonar o Instagram. Ela não se pronunciou sobre o episódio.

Por: Meio Norte